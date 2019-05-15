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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Hatay’da, seyir halindeki minibüs alev alev yandı.

Hatay'da, seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Hatay Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Koyun yönetimindeki 31 ABV 77 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücü yangını görmesiyle beraber aracını yol kenarına çekerek indi. Çevredeki vatandaşların da haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan aracı kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı.


Minibüs, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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