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Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 yaralı

Hatay’da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne bir evin balkonundan halı düştü, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Hatay'da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne bir evin balkonundan halı düştü, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.


Hatay'da Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir eden motosikletin önüne çevredeki Düzdiker Apartmanının balkonundan halı düştü. Motosiklet sürücüsü Cenk Mıdık bir anda dengesini kaybederek, motosiklette beraber olduğu arkadaşı Mehmet Mahlioğlu ile yola savruldu.


Binanın 4. katından düştüğü belirlenen halı, Mıdık ve Mahlioğlu'nun yaralanmasına neden oldu.


Bu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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