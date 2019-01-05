Seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Hatay'dan, Mersin istikametine doğru ilerleyen dorsesi boş tır seyir halindeyken alev aldı. Tırdaki yangını çevredekilerin korna çalmasıyla fark eden şoför son anda kurtulurken, tır kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Belen ilçesi Kıcı mevkiinde seyir halinde olan tır bir anda alev aldı. Yanında ilerleyen araçların korna çalmasıyla durumu fark eden 31 D 51 plakalı tır şoförü Sedat Eşer (30), aracı kenara çekerek kendini son anda dışarı attı. İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi vatandaşlar yapsa da yangın söndürülemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından, tır kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, Antakya-İskenderun karayolunda trafiğin sıkışmasına neden olan tır, çekiciyle kaldırıldı.