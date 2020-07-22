İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeyken tır dorsesi ikiye ayrıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde, seyir halindeki rulo sac yüklü tırın dorsesi ortadan çöktü ve ikiye bölündü.

Hatay'ın Payas ilçesinde, seyir halindeki rulo sac yüklü tırın dorsesi ortadan çöktü ve ikiye bölündü. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.


Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Payas E5 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 ton ağırlında tek parça rulo sac yüküyle seyir halinde olan tırın dorsesi çöktü ve ikiye bölündü. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Tır vinç ile çekildikten sonra yol ulaşıma tekrardan açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.