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Seyyar İleri Cerrahi Hastanesinin görevi tamamladı

Cilvegözü gümrük sahasnda kurulu bulunan ve görevi tamamlanan Seyyar İleri Cerrahi Hastanesine, İl Sağlık Müdürlüğünün sunduğu eksiksiz sağlık hizmetleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.


Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Seyyar Sağlık Teşkilleri Grup Başkanı Albay Mustafa Altınsoy İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat'ı makamında ziyaret etti.


Cilvegözü gümrük sahası içerisinde kurulu olan Seyyar İleri Cerrahi Hastanesi'nin görev sonlanması dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği destek ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesini Albay Mustafa Altınsoy; İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat'a takdim etti.


Dr. Mustafa Hambolat, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatan savunması sırasında Mehmetçiğimizin, ordumuzun her zaman yanındayız. olmaya devam edeceğiz" dedi.

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