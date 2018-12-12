Şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Hatay'da etkisini gösteren fırtına il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Hassa ve Antakya ilçelerinde ağaçlar arabaların üzerine devrildi.

Hassa ilçe merkezinde bir okulun içerisinde bulunan asırlık çam ağacı, fırtınaya direnemeyerek hemen yanında bulunan arabanın üzerine devrildi. Ağacın devrildiği sırada alanda öğrenci bulunmaması olası facianın önüne geçti. Diğer yandan Hassa ilçe merkezinde bulunan bir park ve bir kafe içerisinde bulunan çam ağaçları da fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Merkez ilçe Antakya'nın Akasya Mahallesi'nde kaldırım kenarında bulunan bir ağaç, gece saatlerinde fırtınayı kaldıramayarak kenara park eden arabanın üzerine devrildi.

Şiddetli fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.