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Şiddetli fırtınada bot alabora oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına denize açılan bir botun alabora olmasına neden oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına denize açılan bir botun alabora olmasına neden oldu.


Olay akşam saatlerinde, İskenderun denizi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup Türkiye Yelken Federasyonu İskenderun Yelken Kulübüne ait botla denize açıldı. Bot kısa bir süre sonra şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.


Denize düşenlerin kendi çabalarıyla sahile çıktığı öğrenilirken, alabora olan bot vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

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