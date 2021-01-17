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Şiddetli yağmur Hatay'da hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde özellikle sabaha karşı şiddetli yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde özellikle sabaha karşı şiddetli yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.


Sağanak nedeniyle Arsuz'da neredeyse kurumuş olan Hacı Ahmetli Gözcüler arasındaki dere taşma noktasına gelirken Avcılarsuyu ve Haymanseki mahallelerinde bazı evleri su bastı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu, kanal ve mazgallar tıkandı.


Bölgede yağmur devam ederken, belediye ve Kızılay ekipleri tedbirleri alıp hazır bekliyorlar.

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