Şifayı sağlıklı beslenerek buldular

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 142 kilo ağırlığındaki İbrahim Güzel, üç buçuk ayda 25 kilo verip insülin direncine veda ederken, 125 kilo ağırlığındaki Mehmet Kef ise iki buçuk ayda 22 kilo vererek, mide rahatsızlığından kurtuldu.

28 yaşındaki İbrahim Güzel, kilo verdikten sonra insülin direncinin düzeldiğini ifade ederek, “Yemek hayatımın merkezindeydi. Yemek yedikten 15 dakika sonra, iştahımın hep açık olduğundan dolayı dışarıya yemeğe giderdik. Yemek için yaşayanlardandım. Zaman ve para önemli değildi. Sırf yemek için diğer şehirlere giderdik. Fakat son zamanlarda sık sık göğüs ağrısı yaşamaya başlamıştım. Bunun üzerine kardiyoloğa ve dahiliye doktoruna başvurdum. Muayene ve tetkikler sonrasında insülin direncimin yüksek olduğunu ve ciddi bir karaciğer yağlanmamın olduğu tespit edildi" dedi.

Bu sorunların en büyük sebebinin kilo olduğunu öğrendiğinde İskenderun Gelişim Hastanesinden Uzman Diyetisyen Eray Albayrak'a başvurduğunu belirten Güzel, "Kısa sürede kendimi iyi hissetmeye başladım. Sağlıklı ve düzenli beslenmeyle hiçbir operasyona gerek kalmadan, 9 buçuk değerindeki insülin direncim şuan 2,5'lara geriledi ve normale döndü. Ayrıca karaciğer yağlanması sorunu ortadan kalktı. Sağlıklı beslenme ile birlikte düzenli spor da yaptım. Şuan hiçbir sağlık problemim kalmadı" diye konuştu.

"Spor ve diyet hayatımın bir parçası oldu"

125 kilo ağırlığındayken diyet sonrası kilolarına veda eden Mehmet Kef ise mide rahatsızlıklarının son bulduğunu belirterek, “Kilolarımdan rahatsız oluyordum. İbrahim ağabeyin bir ay içerisinde yaşadığı değişiklikleri görünce, ben de Eray Bey'e başvurdum. Düzenli beslenmenin yanı sıra hayatımıza yeni bir hobi kattık ve bisiklet kullanmaya başladık. İki ay içerisinde 24 kilo verdim. İyi ki diyete başladım diyebilirim. Zayıflamayla birlikte; geçmeyen mide rahatsızlıklarım son buldu” şeklinde konuştu.

"Kilo artışı insülin direncini tetikliyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak, yeterli ve dengeli beslenmeyle kilo veriminin yanı sıra sağlık problemlerinin de düzeldiğine dikkat çekerek, "Birçok endokrinolog, insülin direnci yüksek morbid obez bireylerin kilo veriminin çok zor olduğunu düşünmektedir. İnsülin direnci yüksek olan ve karaciğer yağlanması görülen İbrahim Güzel'in kısa sürede elde ettiği bu başarı, herhangi bir operasyon veya ilaç kullanımı olmadan, düzenli ve dengeli beslenerek gerçekleşmiştir. Kilo problemi sadece fiziksel açıdan değil, sağlık sorunlarını da beraberinde getiren bir sorundur” dedi.