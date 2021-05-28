Sigara beyni tahrip ediyor

Atilla Kara, sigara ve tütün kullanımının; beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması ve inme gibi beyin damar hastalıklarına sebep olduğunu vurgulayarak, sigaranın zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için atılabilecek en önemli adımın, sigarayı bırakmak olduğunu söyledi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, yaptığı açıklamada, beyin damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinin başında sigaranın bulunduğunu belirterek, “Beyin damar hastalıkları; sigara kullananlarda, kullanmayanlara oranla daha fazla görülmektedir. Sigara ve tütün ürünleri içenlerde; damar tıkanıklığına neden olmakta, inme yani felç riski artmakta, beyin kanaması gibi önemli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Sigaranın içerisinde bulunan kimyasal maddeler haz duygusu meydana getirdiğinden, kişi daha fazla sigaraya yönelmekte ve bağımlı hale gelmektedir. Sigara bağımlılığı ayrıca, algılama ve hafıza problemlerine yol açmaktadır. Aynı şekilde alzheimer hastalığı ve depresyon sebeplerinin başında sigara kullanımı bulunmaktadır” dedi.

Sigara bırakma konusunda sorun yaşayanların uzman desteği alabileceğini söyleyen Dr. Atilla Kara, “Sigara ve tütün ürünü kullananlar, sadece kendilerine zarar vermekle kalmayıp, çevresindeki insanları da pasif içiciliğe maruz bırakarak beyin damar hastalıklarına sebep olmaktadır. Sigaranın zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için atabileceğiniz en önemli adım, sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bırakın, risk faktörlerini önleyin” diye konuştu.