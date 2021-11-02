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Silahlı kavgada arkadaşını yaraladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi SS. Kırıkhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde meydana geldi. Cengiz N. (37) ile Osman T. isimli iki arkadaş sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz N. yanında bulunan silahla arkadaşı Osman T.'ye 7 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Osman T. olay yerinde ağır yaralandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Osman T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Öte yandan polis ekipleri arkadaşını vurduktan sonra kaçan Cengiz N.'yi yakalamak operasyon başlattı.

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