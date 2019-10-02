İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simülasyon tırında deprem eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), olası bir depremde insanların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırladığı gezici Deprem Simülasyon Tırı, Yayladağın’da öğrencilere deprem eğitimi verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), olası bir depremde insanların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırladığı gezici Deprem Simülasyon Tırı, Yayladağın'da öğrencilere deprem eğitimi verdi.


Yayladağı ilçesindeki bir okul bahçesine konuşlanan gezici Deprem Simülasyon Tırında, AFAD görevlileri önce teorik eğitim verdi, ardından 7,5 şiddetinde deprem sarsıntısı yaşatılarak anlatıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, yaptığı konuşmada, Hatay'ın kırılgan bir fay hattı üzerinde olduğunu söyledi.


Depremi hissettirerek verilen teorik eğitimlerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu, yaklaşık bin 700 öğrencinin burada eğitim aldığını söyleyen Öztürk, şunları dile getirdi:


"Depremin, bizleri hangi saatte yakalayacağı bilinmez. O yüzden her an hazır olmalıyız. Özellikle öğrencilerimize bu eğitimi verdik. Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitimi aile bireyleri ile paylaşacaklardır. Başta AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu olmak üzere, bu simülasyon tırının hazırlanmasında ve deprem eğitiminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.''


Eğitim gören öğrencilere depremle ilgili kitap dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.