İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinan Kurumuş Hatayspor'dan resmen ayrıldı

Sinan Kurumuş, Spor Toto 1.

Lig'de mücadele eden Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı.


Hatayspor'un geçen sezon devre arasında transfer ettiği Sinan Kurumuş, takımdan ayrıldığını açıkladı. Hatayspor Kulübü ile anlaşarak karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Sinan Kurumuş, taraftarlara teşekkür etti.


Sinan Kurumuş yaptığı açıklamada, “Geçen sezon devre arası anlaştığım Hatayspor kulübü ile bugün sözleşmemi feshetmiş bulunmaktayım. Hatayspor'da ve Hatay şehrinde geçirmiş olduğum 1 yıl benim için büyük olasılıkla hayatımın en güzel ve en zor zamanlarıydı. Bu kulüp, bu taraftar ve Hatay halkına bana göstermiş oldukları ilgi, alaka ve sevgileri için sadece teşekkür edebilirim. Ben Sinan Kurumuş olarak geçen sezon yaşanan şampiyonlukta takımıma oynadığım maçlarla ve attığım 11 gol ile bir katkı verebildiysem benim için büyük gurur ve mutluluktur” dedi.


Sinan Kurumuş açıklamasının sonunda takım arkadaşlarına, personellere, Yönetim Kuruluna, teknik ekibe ve Hatayspor taraftarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.