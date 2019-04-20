İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sınıra askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hatay’daki sınır noktalarında görevli birliklere takviye amaçlı tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay'daki sınır noktalarında görevli birliklere takviye amaçlı tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyor.


Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor. Tırların üzerindeki tank ve çeşitli askeri ekipmanlar ile sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere gönderiliyor.


Çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen zırhlı askeri araçların da Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.