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Sınıra askeri araç sevkıyatı

Türkiye’nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.


Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların Kırıkhan ilçesindeki konvoyu gören Kırıkhan halkı konvoyun önün keserek askeri selam verdi askeri selam veren halkı gören rütbeli personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi ve komandoların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi ilçeden gecen zırhı araçlara Kırıkhan ilce emniyet müdürlüğü trafik şube ekipleri ilçeden geçişleri sırasında güvenli bir şekilde ayrılmasına yardımcı oldu.

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