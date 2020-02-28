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Sınıra askeri sevkiyat

Türkiye’deki çeşitli birliklerden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce asker sevk edildi.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce asker sevk edildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Öğlen saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerden yüzlerce asker Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Askerlerin yatak ve askeri yaşam malzemelerini yüklenip hazırlıklarını tamamladıkları görüldü. Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.

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