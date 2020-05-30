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Sınıra obüs ve askeri personel sevkiyatı

İdlib’teki birliklere destek amacı ile farklı bölgelerden yola çıkan askeri konvoy, Kırıkhan’dan geçerek Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

İdlib'teki birliklere destek amacı ile farklı bölgelerden yola çıkan askeri konvoy, Kırıkhan'dan geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.


Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden harekatın ardından görevli birliklere destek olma amacı ile Türkiye'nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personelleri taşıyan otobüsler ve tırlara yüklenmiş obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti.

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