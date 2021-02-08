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Sınırda uyuşturucu ele geçirildi

Hatay’da sınırdan yurda sokulmak istenen 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Hatay'da sınırdan yurda sokulmak istenen 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Suriye'den ülkeye sevk edilmek üzere iki sınır arasında bulunan güvenli bölgede uyuşturucu madde saklandığı bilgisine üzerine harekete geçti.


Sınır Hudut Birliği görevlileriyle yapılan ortak operasyonda, iki sınır arasında bulunan güvenli bölgede 5 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

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