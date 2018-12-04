"Sisler ilçesi"

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kış aylarında sisler arasında kalıyor. Bölge bölge sislenmelerin oluştuğu ilçede görüş mesafesi, çoğu zaman 2 metreye kadar düşüyor.

Kış aylarında sisten geçilmeyen Yayladağı ilçesinde özellikle karayolu genelinde sis etkisini artırıyor. Görüş mesafesinin düşük seviyelerde seyrettiği karayolunda sürücüler zor şartlarda sis farlarını açarak yollarına devam ediyor.

Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Vedat Bahadır, sisin karayolunda tehlikeli sonuçlar doğurmaması için önlem alınması gerektiğini belirterek, karayoluna beyaz şerit ve 'kedi gözü' yapılmasını talep etti. Şoförlerin de dikkatli gitmesi gerektiğini belirten Bahadır, Yayladağı ilçesinde kış aylarından sis vakalarının sürekli yaşandığını söyledi. Bahadır, “Bu yolda yağmur yağdığı sürece devamlı sis olmaktadır. Sisin önlenmesi içinde şoförlerin doğru şekilde gitmesi içinde bu beyaz şeritlerin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu yolda şoför arkadaşlarımızın da sis olduğu zaman dikkatli ve ağır gitmeli. Yayladağı ilçemizde her gün genellikle kış aylarında devamlı sis olmakta” dedi.

İlçe genelinde çeşitli aralıklarla etkili olan sis, hayatı da olumsuz etkiliyor.