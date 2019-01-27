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Sivil tırlardan getirilen askeri mühimmatlar Hatay'a ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay’a ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay'a ulaştı.


Suriye'ye yapılacak operasyonlar kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan sivil tırlardaki askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Kırıkhan ilçesine ulaştı.


Mühimmatların sınırda bulunan askeri birliklere teslim edileceği öğrenildi.

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