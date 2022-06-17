Sivilce karaciğerden mi kaynaklanır

Tuğba Şen Dikey, "Sivilce, genetik yatkınlığı olan, yani ailesinde şiddetli sivilce çıkaran bireylerde daha sık görülür. Karaciğerden kaynaklanmaz. Çoğunlukla iç organ kaynaklı değildir" dedi.

Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcelerin neden oluştuğu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Sivilcenin çoğunlukla iç organlardan kaynaklanmadığını ifade eden Dr. Dikey, “Sivilce, genellikle gençlerde ergenlikte ortaya çıkan, yüz ve gövde üst kısımda kızarık kabarıklık, iltihaplı kabarıklık ve yer yer siyah ve beyaz noktalardır. Ergenlikteki hormonal aktivitelerin yol açtığı yağ salgısı kıl yapısı müsait bünyelerde, siyah veya beyaz noktalar oluşturur. Sürülen yağlı kremler, terleme, makyaj, hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin de etkisiyle ağrılı, iltihaplı kabarıklıklar oluşur. Sivilce, genetik yatkınlığı olan, yani ailesinde şiddetli sivilce çıkaran bireylerde daha sık görülür. Karaciğerden kaynaklanmaz. Çoğunlukla iç organ kaynaklı değildir. Bazen sivilce, hormonal bozukluk sebebiyle çıkar. Hormon bozukluğu, daha çok 25 yaşından sonra başlayan sivilce, adet düzensizliği, çenede, göbek çevresinde, meme etrafında kıllanma şikayeti ile kendini gösterir. Bu tarz hastalarda, hormonal bozukluk ve Polikistik Over hastalığı (yumurtalıklarda kist) araştırılır” açıklamasında bulundu.

Yağlı gıdalar sivilceyi arttırıyor

Sivilce oluşumuna sebep olan durumlardan söz eden Uzm. Dr. Tuğba Şen Dikey, “Sivilce, kan şekerini hızla yükselten gıdalarla, ağır yağlı öğünlerle artabilir. Çikolata, kraker, hazır meyve suları, kızartma, beyaz ekmek, şeker, fastfood gıdalar, patates sivilceye sebep olabilir. Aşırı süt ve süt ürünü tüketimi de sivilceye sebep olabilir. Sebze, meyve ve Omega 3'ten zengin gıdalar sivilceye karşı koruyucudur. Ayrıca stres de bazı hormonları uyararak, sivilce oluşumuna sebep olabilir” şeklinde konuştu.

Nasıl tedavi edilir?

Sivilcelerin, dermatologlar tarafından, uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Tuğba Şen Dikey, “Ergenlik sivilcesidir nasılsa geçer yaklaşımı doğru değildir. Gerek iz bırakması gerekse psikolojik açıdan oluşturduğu zararlar sebebiyle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedaviye ek olarak verilen uygun temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu kremler tedavinin etkinliğini arttırır. Sivilce çıktığı hızda gerilemez. Tedavisi uzun sürelidir. 3-6 ay tedavi verilebilir. Sonrasında sivilce çıkmaması için idame kremler önerilebilir. Hemen geçmesi beklenmemelidir. Sivilceyi sıkmak yayılmasına ve leke kalmasına sebep olur. Güneş ışınları her ne kadar sivilceyi azaltabilse de lekeyi arttırabileceği için cilt tipine uygun yağsız, su bazlı güneş koruyucu kremler önerilir” dedi.