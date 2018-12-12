Sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Hatay'da sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Esenlik Mahallesi Makbule Ölçen sokakta bulunan bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. İddiaya göre, dairenin oturma odasındaki sobadan çıkan kıvılcımlar hemen yanında bulunan koltuğu tutuşturdu. Koltuktan çıkan alevler odanın farklı noktalarındaki eşyalara sıçrayarak büyüdü. Daireden çıkan duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan daireye hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Yangın esnasında dumandan etkilenen ve isimlerine ulaşılamayan bir yaşlı kadınlar, bir çocuk dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evde soğutma çalışması başlatıldı.

Dumandan etkilenenler Antakya Devlet Hastanesine kaldırılırken, daire kullanılamaz hale geldi.