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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Hatay’da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesinde, Mustafa Güllü (88) ve eşi Esma Güllü (68) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Mustafa ve Esma Güllü'nün cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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