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Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T. adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.T., evine giderken eski eşi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbe sonucu baygınlık geçirerek yere düşen kadının yanında bulunan kız çocuğunun çığlıkları üzerine paniğe kapılan Y.D., olay yerinden kaçtı.


Yaşananların ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan şahsı gözaltına aldı.


Saldırgan Y.D., savcılıktaki ifadesinden sonra çıkardığı mahkemede serbest bırakıldı.

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