Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi geceleri de rengarenk

Hatay'ın Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, restorasyon çalışmaları ile geceleri de ışıl ışıl hale getirildi.

Dönemin İstanbul, Halep, Şam, Hicaz yolu üzerinde, Hac ve İpek Yolu kervanlarının kesiştiği noktada yer alan bir menzil külliyesi devrin sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa tarafından 1574 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan külliye, Türk – İslam Mimarisi'nin en güzel ve en güzide eserlerinden birisi olarak biliniyor.

İpek yolu ile gelen malların denize ulaştığı, Kıbrıs ve Akdeniz ülkelerine sevk edildiği, Hac ve ticaret kervanlarının, liman ile askeri birliklerin emniyetini sağlamak, konaklamalarını karşılamak amacıyla II. Selim'in saltanat döneminde inşa edilen külliye 13 bin metrekarelik bir alanıyla Anadolu'nun en büyük külliyesi olarak gösteriliyor.

Restorasyon çalışmaları ile yeniden canlandırılan içerisinde asırlık zeytin ağacı bulunan tarihi külliye renkli ışıklandırma çalışmaları ile de geceleri ziyaretçilerine görsel güzellik sunuyor.