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Sonbaharın habercisi leyleklerin göç yolculuğu başladı

Göçmen kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay semalarında ilk leylek grubu geçişini yaptı.


Anadolu, sadece medeniyetler için değil hayvanlar için de hem yurt hem de geçiş köprüsü görevi görüyor. Bahar ve yaz aylarını Avrupa ve İskandinav ülkelerinde geçiren göçmen kuşlar, Ağustos ayından başlayarak kışı geçirmek üzere Afrika ve Uzakdoğu'ya doğru göç etmeye başlıyor.


Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay Amanos Dağları üzerinden geçiş yapan ilk leylek grubu kameralara takıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amanoslar'da en kapsamlı terör operasyonunu başlattıkları yönündeki açıklamasının ardından kara ve hava hareketliliğini takip için bölgede bulunan gazetecinin objektifine göç yolundaki leylekler takıldı. Gruplar halinde daireler çizerek İskenderun üzerinden Amanos Dağlarını aşan leyleklerin bu yolculuğu aynı zamanda sonbaharın habercisi olarak değerlendiriliyor.

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