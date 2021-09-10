Sönmez: "Kulüpler kadrolarında 11 yabancı oyuncu bulundurmalı"

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak ASİ adını verdiği sistemi geliştiren Abdulla Sönmez, yabancı sınırlamasının doğru olmadığını, kulüplerin kadrolarında 11 yabancı oyuncu bulundurması gerektiğini söyledi.

8+6 yabancı kuralının aslında yerli sınırlaması olduğunu belirten Sönmez, “Maçta 8 yabancı oynuyor. 6 yedeği var. Sakat ve cezalı durumunda yabancı oyuncunun yedeği oyuna giriyor. Böylece maçta 8 yabancı oyuncu sabit kalıyor. Bu kural yüzünden kaliteli yerli oyuncu olsa da dolaylı olarak 3 yerli oyuncudan fazlasının maçta oynayamıyor, oynamasına imkan vermiyor. Yabancı kuralı 8+6 adeta bir matematik muamması. Dünyada tek olan, eşi ve benzeri bulunmayan acayip anlamsız yabancı kuralı teknik direktörlerden maç esnasında yabancı-yerli oyuncu sayısını ezberinde tutması, aynı zamanda taktik vermesini istemektedir. Hakemlere maç yönetimi yanında sahadaki yabancı-yerli sayısını kontrol etme görevi verilmektedir. Bu durum büyük hatalara sebebiyet vermektedir. Temposu yüksek maçlarda teknik direktörlerin, hakemlerin dikkatlerinin dağılmasına sebebiyet vermektedir. 8+6 yabancı kuralı; kural hatası mağlubiyetlerine, teknik-taktik konsantrasyon eksikliği yüzünden, şampiyonlukların kaybedilmesine sebebiyet verecektir” dedi.

Sönmez, kulüplerin kadrolarında 11 yabancı oyuncu bulundurmasının faydalarını da şöyle sıraladı:

- Takımlar ilk on birde oynayacak kaliteli yabancı, kaliteli yerli ve gelecek vadeden genç oyuncuları alır.

- Kaliteli yabancı ile kaliteli yerli oyuncuların futbol bilgilerini harmanlama imkanı olur.

- Gelecek vadeden gençlerimiz kaliteli yerli ve yabancılarla çalışarak yeteneklerini geliştirme imkanı bulur. Falcao, Kerem Aktürkoğlu

- Yabancı oyuncular yedeksiz olduğu için yedekte olması başarı kabul edilir

- Yabancılar yedeksiz olduğu için sakat ve cezalı durumunda gelecek vadeden gençlerini süre alarak kendilerini gösterme imkanı bulacaktır. Marcao 8 maç ceza

- Kulüpler yabancı oyuncuların sözleşmelerini ilk on birde oynama şartına göre düzenler.

- Yabancı, yerli futbolcuların maliyeti düşer. Performansları yükselir.

- Yüksek maliyetli yerli futbolcu almak zorunda kalınmaz. Tarık Çamdal

- Maça çıkacak oyuncuları yerli yabancı oyuncu sayısı miktarından ziyade performansı belirler.

- Teknik direktörler maçın yüksek temposunda sahada kaç yabancı kaç yerli olduğuna değil maça konsantre olur.

- Teknik direktörler oyuna giren çıkan yabancı ve yerli oyuncuların sayısı ile vakit kaybetmez

- Oyuncu değişimi sayısal aritmetiği tutturma yerine ihtiyaca göre yapılır.