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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele Yusuf Abdioğlu'nun iki kaleye de attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı. Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı


Hatayspor: Akın, Soner, Kubilay, Hamza, Selim (Korkishko dk. 62), Gökhan (Karim Samb dk. 90 ?), Mesut, Maiga, Yusuf, Murat, Caner


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Honore Gomis


Teknik Direktör: İlhan Palut


Adana Demirspor: Çağlar, Traore, Berk (Oleksandr dk. 76), Pote (Anderson dk. 87 ?), Hakan (Levent dk. 67), Kaan, Erdal, Süleyman, Semih, Jakub, Joher


Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Batuhan


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 72) (Hatayspor), Yusuf Abdioğlu (dk. 78 k.k) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Maiga, Mesut, Kubilay (Hatayspor), Hakan (Denizlispor)

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