Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Lig'in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele Yusuf Abdioğlu'nun iki kaleye de attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı. Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı

Hatayspor: Akın, Soner, Kubilay, Hamza, Selim (Korkishko dk. 62), Gökhan (Karim Samb dk. 90 ?), Mesut, Maiga, Yusuf, Murat, Caner

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Honore Gomis

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Çağlar, Traore, Berk (Oleksandr dk. 76), Pote (Anderson dk. 87 ?), Hakan (Levent dk. 67), Kaan, Erdal, Süleyman, Semih, Jakub, Joher

Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Batuhan

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 72) (Hatayspor), Yusuf Abdioğlu (dk. 78 k.k) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Maiga, Mesut, Kubilay (Hatayspor), Hakan (Denizlispor)