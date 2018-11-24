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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altay: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında Hatayspor, Altay'ı konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç


Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay (Hamza Gür dk. 82 ?), Selim (Diallo dk. 64), Yılmaz, Gökhan, Caner, Sinan


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun Dingil


Teknik Direktör: İlhan Palut


Altay: Egemen, Serkan, Metin, Hüsamettin (İbrahim Akın dk. 78), Adnan (Ferhat dk. 70), Yasin, Lopes Paıxao, Tevfik, İbrahim, Gençer, İhsan (Pedro dk. 63)


Yedekler: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Ferhat Çulcuoğlu, Murat Uslu


Teknik Direktör: Özden Töraydın


Goller: Yılmaz (dk. 14) (Hatayspor), Gençer (dk. 80) (Altay)


Sarı kartlar: Sinan Kurumuş, Sadio Diallo, Sadi Karaduman (Hatayspor), Serkan Sönmez, Hüsamettin Yener, Lopes Paıxao, İbrahim Akın (Altay)

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