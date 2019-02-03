İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Denizlispor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ'ın sert şutunu Stackhowıak engelledi.


34. dakikada topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0


90. dakikada açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti. 1-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral


Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Hamza (Soner Örnek dk. 82 ?), Selim (Mirkan Aydın dk. 77), Gökhan Karadeniz, Diallo, Caner, Maiga (Korkishko dk. 90+2 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Denizlispor: Stackhowıak, Alperen, Deniz Vural (Kibong Mbamba dk. 72) Ziya, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Burak (Muhammed Kehinde dk. 63) Furkan, Kerem Can, Abdülkerim Bardakçı


Yedekler: Kaan Güler, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34) (Hatayspor), Muhammed Kehinde (dk. 90) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Saido Diallo (dk. 90+3) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Maiga (Hatayspor), İsmail Aissati (Denizlispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.