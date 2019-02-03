Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Denizlispor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ'ın sert şutunu Stackhowıak engelledi.
34. dakikada topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0
90. dakikada açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti. 1-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Hamza (Soner Örnek dk. 82 ?), Selim (Mirkan Aydın dk. 77), Gökhan Karadeniz, Diallo, Caner, Maiga (Korkishko dk. 90+2 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga
Teknik Direktör: İlhan Palut
Denizlispor: Stackhowıak, Alperen, Deniz Vural (Kibong Mbamba dk. 72) Ziya, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Burak (Muhammed Kehinde dk. 63) Furkan, Kerem Can, Abdülkerim Bardakçı
Yedekler: Kaan Güler, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34) (Hatayspor), Muhammed Kehinde (dk. 90) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Saido Diallo (dk. 90+3) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Maiga (Hatayspor), İsmail Aissati (Denizlispor)