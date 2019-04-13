Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 29. hafta mücadelesinde Hatayspor, Afjet Afyonspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Afyonspor'da Oltan Karakullukçu 37. dakikada gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
65. dakikada ceza sahasına gelen ortada Caner'in kafayla indirdiği topla buluşan Yusuf Abdioğlu'nun sert şutu filelerle buluştu. 1-0
74. dakikada Selim Ilgaz'ın pasında ceza sahası içinde Hamza Gür'ün yerden vuruşu ağlara gitti. 2-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cemal Bingül, Erkan Akbulut
Hatayspor: Akın, Mehmet Dingil, Mesut, Sadi (Hamza Gür dk. 63), Yusuf Abdioğlu, Kubilay, Gökhan, Nimaga, Tom (Selim Ilgaz dk. 56), Caner, Mirkan (Soner Örnek dk. 83 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Hamidou Maiga, Honore Gomis
Teknik Direktör: İlhan Palut
Afjet Afyonspor: Soner, Türker, Bayram Çetin, Cenk, Uğur (Enes Ata dk. 78 ?), Emre, Gökhan Kardeş (Bajram Ajeti dk. 70), Mehmet (Nazmi Candoğan dk. 61), Onur, Metin, Oltan
Yedekler: Bekir Demircan, Taşkın İlter, Onurcan Güler, Musa Araz
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 65), Hamza Gür (dk. 74) (Hatayspor)
Kırmızı Kart: Oltan Karakullukçu (dk. 38) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Cenk, Ramazan, Emre (Afyonspor), Mesut (Hatayspor)