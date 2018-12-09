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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 2 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Caner Ak, İlker Takpak, Hakan Karabalcık


Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay, Selim (Soner Örnek dk. 83 ?), Hamza (Yılmaz Özeren dk. 76), Gökhan, Caner (Dymtro Korkisho dk. 90 ?), Diallo


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun Dingil,


Teknik Direktör: İlhan Palut


Boluspor: Gökhan, İsmail, Akabueze, İshak, Etoundı (Özgür Can Özgür dk. 61), Uğur, Ufuk, Dimov, Guido Koçer, Burak (Bilal Sebaihi dk. 68), Ümit


Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay Tabanlı, Mutlu Güler, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Gökhan (dk. 52 ve 65) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Ümit Kurt, Ufuk Budak (Boluspor)

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