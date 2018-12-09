Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 2 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Caner Ak, İlker Takpak, Hakan Karabalcık
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay, Selim (Soner Örnek dk. 83 ?), Hamza (Yılmaz Özeren dk. 76), Gökhan, Caner (Dymtro Korkisho dk. 90 ?), Diallo
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun Dingil,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Boluspor: Gökhan, İsmail, Akabueze, İshak, Etoundı (Özgür Can Özgür dk. 61), Uğur, Ufuk, Dimov, Guido Koçer, Burak (Bilal Sebaihi dk. 68), Ümit
Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay Tabanlı, Mutlu Güler, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Gökhan (dk. 52 ve 65) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Ümit Kurt, Ufuk Budak (Boluspor)