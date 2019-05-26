Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Lig'in play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Hatayspor, Adana Demirspor'un 3-2 yenerek finale yükselen takım oldu.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Berk Yıldız ceza sahası içerisinden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada Mesut'un soldan ortasına kale önünde Selim Ilgaz topu ağlara gönderdi. 1-1

62. dakikada Hamza Gür'ün sağdan ortasında Caner Hüseyin topu ağlara gönderdi ancak VAR'ın uyarısı ile ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.

65. dakikada Hamza Gür'ün ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan Karadeniz, sol çaprazdan vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 2-1

90+3. dakikada Berk'in pasında Adil kaleye doğru ortaladı, Kaleci Akın'ın bir anlık hatasında top ağlarla buluştu. 2-2

90+6. dakikada Dmytro Korkishko'nun ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Hatayspor: Alkın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Hamza Gür dk. 46), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Soner Örnek dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz (Korkishko dk. 82 ?), Sadio Diallo, Caner Bağ, Mirkan Aydın

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Bakary Nimaga, Tom

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Çağlar Akbaba, Adil Demirbağ , Kaan Kanak, Semih Güler (Herve Kage dk. 68), Hamidou Traore , Berk Yıldız, Vedat Bora (Mitrovic dk. 80 ?), Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Joher Rassoul, Oleksandr Gladky (Pote dk. 46)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Selim Ilgaz (dk. 60), Gökhan Karadeniz (dk. 65), Mirkan Aydın (dk. 90+6) (Hatayspor), Berk Yıldız (dk. 30), Adil Demirbağ (dk. 90+3) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Sadi Karaduman, Dmytro Korkishko, Mirkan Aydın (Hatayspor), Gladyk, Adil Demirbağ (Adana Demirspor)