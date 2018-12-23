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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 17. Haftasında Hatayspor, kendi evinde Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın


Hatayspor: Akın, Yusuf, Sadi (Soner Örnek dk. 75), Kubilay, Hamza, Selim (Dmytro Korkisho dk. 76), Gökhan, Yılmaz (Hamidou Maiga dk.82 ?), Mesut, Murat, Caner


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Tayfun Dingil, Sinan Kurumuş


Teknik Direktör: İlhan Palut


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin (Furkan Çil dk.46), Muhammed, Abdulkadir (Mehmet Boztepe dk. 46), Sedat, Okan, Oğuz, Otoo, Glumac (Cüneyt Köz dk.46), Bülent, Cumali


Yedekler: Atilla Özmen, Foxi Kethevoama, Leo Steve, Doğa İşeri


Teknik Direktör: Giray Bulak


Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 1), Selim Ilgaz (dk. 11) Caner Hüseyin Bağ (dk. 37) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Akın Alkan (Hatayspor), Cumali Bişi, Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor)

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