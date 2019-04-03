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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 27. hafta mücadelesinde Hatayspor, Birevim Elazığspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Caner'le Kubilay'ın korner paslaşmasının ardından Kubilay'ın ortasında Mirkan Aydın altı pas içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


45+3. dakikada Caner'in ortasında kaleciyi aşan topa Gökhan ve Nimaga topa dokunmaya çalıştı, iki oyuncu anlaşamayınca top kale çizgisi geçemedi.


73. dakikada Kubilay'ın pasında Gökhan Karadeniz'in plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0


75. dakikada sol kanattan açılan ortada topla buluşan Diarra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1


79. dakikada Tom'un ortasında Camara'nın eline çarpan topta, hakem penaltı noktasını gösterdi.


81. dakikada penaltıda topun başına geçen Tom penaltıyı gole çevirdi. 3-1




Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Emin Tuğral


Hatayspor: Akın, Kubilay, Selim (dk. 69 Tom Da Silva), Gökhan, Mesut, Mirkan (dk. 58 Hamza Gür), Nimaga (dk. 83 Soner Örnek ?), Sadi, Yusuf, Murat Paluli, Caner


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Hamidou Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri, Kadir, Mustafa, Gökhan, Sergen Akakpo (dk. 36 Lamine Diarra), Abdülkadir (dk. 83 Serdar Özbayraktar ?), Camara, Emir (dk. 46 Murat Ceylan), Eren, Cengizhan, Kadir


Yedekler: Ahmet Doğan, Ömer Yıldız, Ahmet Burak


Teknik Direktör: Serhat Gülpınar


Goller: Mirkan Aydın (dk. 19), Gökhan Karadeniz (dk. 73), Tom Da Silva (dk. 81) (pen) (Hatayspor), Lamine Diarra (dk. 75) Elazığspor


Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Camara (Elazığspor)

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