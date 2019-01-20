Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatayspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gergin anların yaşandığı mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Gençlerbirliği atağında karambolde topla buluşan Nadir Çiftçi takımını öne geçirdi: 0-1
30. dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı: 1-1
32. dakikada ceza alanı dışından topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutu kalecide kaldı.
71. dakikada Hamza Gür kale önünde topa kafayla dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1
90+4 dakikada Mirkan Aydın, Gençlerbirliği defansının hatasını affetmedi ve skoru ilan eden golü buldu: 3-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Hüsnü Emre Çelimli
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay, Hamza (Mirkan Aydın dk. 89 ?), Selim, Gökhan Karadeniz (Soner Örnek dk. 84 ?), Diallo, Caner (Korkishko dk.76)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Hamidou Maiga
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gençlerbirliği: Hakan, Ahmet, Mert, Luccas, Alper, Yasin (Bekir Yılmaz dk. 79 ?), Sessengon (Ahmet İlhan dk. 75), Selçuk, Nadir, Nobre, Deniz (Jailton Paraiba dk. 68)
Yedekler: Emrullah Şalk, Berat Özdemir, Bady, Cosmin
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Nadir Çiftçi (dk. 17) (Gençlerbirliği), Mesut Çaytemel (dk. 30), Hamza Gür (dk. 71), Mirkan Aydın (dk. 90+4) Hatayspor
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Mirkan Aydın, Korkisho (Hatayspor), Yasin Pehlivan, Alper Uludağ, Sessegnon, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)