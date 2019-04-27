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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 4 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 31. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adanaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


8. dakikada Caner'in yerden ortasında Nimaga'nın dokunuşu, Hatayspor öne geçti. 1-0


36. dakikada korner sonrası paslaşmalarda topla buluşan Abdülkadir Özdemir'in sert ve düzgün vuruşunda Adanaspor skoru dengeledi. 1-1


67. dakikada Mesut Çaytemel'in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, top ağlarla buluştu. 2-1


71. dakikada Adanasporlu Hakan Barış 38 ve 71. dakikada yediği sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


78. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Hamza Gür sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1


81. dakikada ceza sahası içine topla buluşan Tom Silva meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Burak Cansız, Cemil Tunç


Hatayspor: Akın, Kubilay, Selim Ilgaz (Tom Silva dk. 68), Gökhan Karadeniz, Mesut, Mirkan (Hamza Gür dk. 59), Bakary Nimaga, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Yasin Güreler dk. 85 ?), Caner Hüseyin


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Dmytro Korkıshko, Hamidou Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Adanaspor: Karacic, Göksu, Veli, Hakan, Robert (Ahmet Dereli dk. 64), Furkan, Bagayoko, Özkan, Gökhan Sazdağı (Andaç Güleryüz dk. 79), Abdukadir, Eren (Anıl Taşdemir dk. 83 ?)


Yedekler: İrfan Can, Enes Yasin, Bumba Vasile, Famoussa Kone


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Goller: Bakary Nimaga (dk. 8), Mesut Çaytemel (dk. 67), Hamza Gür (dk. 78), Tom Silva (dk. 81) (Hatayspor), Abdülkadir Özdemir, Veli Kızılkaya (dk. 36) (Adanaspor)


Kırmızı Kart: Hakan Barış (dk. 71) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Bakary Nimaga, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın, Tom Silva (Hatayspor), Veli Kızılkaya (Adanaspor)

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