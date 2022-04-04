Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Vargas'ın soldan ortasına ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Balotelli'nin vuruşunda kaleci Munir son anda topu çeldi.
8. dakikada Svensson'un ceza sahası sağ köşesinden içeriye pasında Bjarnason'un şutunda kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Akintola'nın sağ taraftan ceza sahasına yerden ortasına Bjarnason'un şutunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
36. dakikada Akintola'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Svensson pasını Bjarnason'a aktardı. Bjarnason'un sert şutunda top üstten auta çıktı.
44. dakikada orta alanda topla buluşan Benzia'nın pasında ceza sahası sağ çaprazından Lobjanidze vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.
Stat: Hatay
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, Gökhan Barcınxx
Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Sackey, Lobjandize, Benzia, El Kaabi, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırı
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan İnler, Vargas, Bjarnason, Akintola, Balotelli
Yedekler: Vedat Karakuş, Alper Uludağ, Simon Deli, Sinan Kurt, Belhanda, Emrecan Uzun, Erhun Öztümer, Djokovic, Assombalonga, Loic Remy
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Sarı kart: Sackey (Hatayspor)