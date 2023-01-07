Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Aabid'in ara pasında topla buluşan Bertuğ ceza sahası sol çaprazdan kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Larsson'un pasında Gökdeniz penaltı noktasının gerisinden kaleye sert vurdu, top üstten auta gitti.

73. dakikada soldan son çizgiye inen Larsson'ın ceza yayına doğru pasında Fernando'nun sert şutunda kaleci Erce gole izin vermedi.

90. dakikada Sinan orta alanda kaptığı topu Wright'a aktardı, Wright kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Erce topu çelmeyi başardı.

90+1. dakikada Ze Luis'in soldan ortasına El Kaabi kafa vuruşunu yaptı, Alperen son anda çeldi, kale alanı içerisinde Muhammed Mert, boş kaleye topu gönderemedi, top üstten auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Recep Yılmaz, Vranjes, Kamil, Rayane Aabid (Onur Ergün dk. 68), Boudjemaa (Muhammed Mert dk. 88 ?), Lobjanidze (Ze Luis dk. 68), Riberio, El Kaabi, Bertuğ Yıldırım (Kaan Kanak dk. 77)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Musa Çağıran, Engin Can Aksoy, Dylan Saint-Louis, Christian Atsu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Antalyaspor: Alperen, Cemali (Sam Larsson dk. 62), Ömer, Veysel, Güray, Ufuk (Mustafa Erdilman dk. 88 ?), Fernando, Bünyamin, Fredy (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Wright (Kudryashov dk. 90 ?), Adriano (Sinan Gümüş dk. 46)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Soner Aydoğdu, Hakan Özmert, Admir Mehmedi

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kartlar: Bertuğ, Vranjes (Hatayspor), Cemali, Veysel (Antalyaspor)