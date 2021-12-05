Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

5. dakikada Visca'nın kullandığı kornerde ön direkte El Kaabi topu uzaklaştırdı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar VAR'da pozisyonu inceledi. İncelemenin ardından El Kaabi'nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Aleksic penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

23. dakikada Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda Mahmut'un kafa vuruşunda savunmada topu Falette uzaklaştırdı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar bir kez daha VAR'a giderek pozisyonu inceledi. İncelemenin ardından Falette'nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Aleksic bir kez daha penaltı kullanmak üzere beyaz noktaya geldi ve penaltı atışını gole çevirdi. 0-2

35. dakikada Sackey'in ara pasında topla buluşan Mame Diouf'un altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci başarılı oldu.

45+3. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndayishimiye'nin şutunda top altı pas çizgisi üzerinde Okaka'nın önünde kaldı. Bomboş pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

50. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasında Adekugbe arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Muhammed topa uzandı ve kontrol etti.

84. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vuruşunu yaptı kaleci Munir topu son anda çeldi.

Stat: Hatay

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, D. Caner Özaaral

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Falette, Fatih, Kamil Ahmet, Sackey, Traore (Popov dk. 43) (Dylan Louis dk. 46), El Kaabi (Bertuğ dk. 89 ?), Muhammed Mert, Lobjanidze (Kamara dk. 69), Mame Diouf

Yedekler: Emre Çolak, Burak Öksüz, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali (Lucas Lima dk. 70), Ndayishimiye, Duarte, Ömer Ali (Şener Özbayraklı sk. 89 ?), Aleksic (Deniz Türünç dk. 78), Mahmut (Epureanu dk. 78), Chadli, Berkay (Emre Karaal dk. 89 ?), Edin Visca, Okaka

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Kutucu, Carlos Rodrigues, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Goller: Aleksic (dk. 7 pen. ve 26 pen.), Okaka (dk. 45+3) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Falette, Traore (Hatayspor)