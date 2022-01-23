Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında A. Hatayspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Lobjanidze'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Kahraba'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.
14. dakikada Dylan Louis'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze şutunu çekti, savunma topu kornere gönderdi.
34. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobajanidze'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Dylan Louis'in pasında ceza sahası Kahraba'nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
Stat: Hatay
Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, M. Emin Tuğral
Hatayspor: Abdullah, Sam Adekugbe, Burak, Sackey, Kamil Ahmet, Onur, Riberio, Dylan Louis, Kahraba, Lobjanidze, Mame Diouf
Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Kamara, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Çaykur Rizespor: Tarık Cemali, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Alper Potuk, Eric Sabo, Baiano, Boldrin, Pohjanpalo, Deniz Hümmet
Yedekler: Zafer Görgen, Emir Han Topçu, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Yusuf Sarı, Umar Aminu, Yannick Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu