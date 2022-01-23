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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında A. Hatayspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Lobjanidze'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Kahraba'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.


14. dakikada Dylan Louis'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze şutunu çekti, savunma topu kornere gönderdi.


34. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobajanidze'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.


45. dakikada Dylan Louis'in pasında ceza sahası Kahraba'nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.



Stat: Hatay


Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, M. Emin Tuğral


Hatayspor: Abdullah, Sam Adekugbe, Burak, Sackey, Kamil Ahmet, Onur, Riberio, Dylan Louis, Kahraba, Lobjanidze, Mame Diouf


Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Kamara, Bertuğ Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Çaykur Rizespor: Tarık Cemali, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Alper Potuk, Eric Sabo, Baiano, Boldrin, Pohjanpalo, Deniz Hümmet


Yedekler: Zafer Görgen, Emir Han Topçu, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Yusuf Sarı, Umar Aminu, Yannick Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

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