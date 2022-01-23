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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında A. Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Tyler Boyd'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.


55. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Dylan Saint-Louis, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Tarık Çetin son anda gole izin vermedi.


69. dakikada Riberio'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dylan Louis kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten geri döndü.


90+3. dakikada Riberio'nun pasında topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Stat: Hatay


Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, M. Emin Tuğral


Hatayspor: Abdullah, Sam Adekugbe, Burak, Sackey, Kamil Ahmet, Onur, Riberio, Dylan Louis, Kahraba (Kamara dk. 46), Lobjanidze, Mame Diouf


Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Çaykur Rizespor: Tarık Cemali, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Alper Potuk (Umar Aminu dk. 82 ?), Eric Sabo (Damjan Djokovic dk. 90 ?), Baiano, Boldrin (Yusuf Sarı dk. 46), Pohjanpalo (Tyler Boyd dk. 46), Deniz Hümmet (Yannick Bolasie dk. 88 ?)


Yedekler: Zafer Görgen, Emir Han Topçu, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Kubilay Kanatsızkuş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı kartlar: Onur, Riberio, Adekugbe (Hatayspor), Eric Sabo, Holmen (Çaykur Rizespor)

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