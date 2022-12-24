Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında A. Hatayspor, sahasında Giresunspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Kuwas'ın uzun pasına, Hatayspor savunması dokunamayınca top Bajic'in önünde kaldı, ceza sahası içerisinden aşırtma vuruşunda kaleye doğru giden topu Vranjes kafa vuruşuyla korner gönderdi.
17. dakikada Ribero ceza yayının sağında bulunan El Kaabi'ye pasını aktardı. El Kaabi'nin şutunda kaleci son anda kornere çeldi.
18. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ortasına ön direkte El Kaabi dokundu, arka direğe açılan topa Vranjes dokunarak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı.
25. dakikada Görkem'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru gitti, kaleci Erce son anda kornere çeldi.
28. dakikada topla buluşan El Kaabi, ceza sahası içinde bomboş olan Lobjanidze'ye pasını aktardı, Lobjanidze'nin şutunda top kaleci Onurcan'da kaldı.
40. dakikada Hayrullah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Alper, bekletmeden plase vuruşunu yaptı, ancak top direkten döndü.
Stat: Hatay
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçekli, Özgür Ertem
Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak Öksüz, Vranjes, Kamil, Musa Çağıran, Onur Ergün, Lobjanidze, Riberio, El Kaabi, Ze Luis
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bertuğ Yıldırım, Recep Yılmaz, Sadık Baş, Simon Falette, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Rayane Aabid, Kevin Soni, Dylan Saint Louis
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Giresunspor: Onurcan, Alper, Kadir, Hayrullah, Görkem, Campuzano, Mejia, Sainz, Kuwas, Serginho, Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Şahin Dik, Savıcevıc, Murat Akpınar, Doğan Can Davas, Faustin Senghor, Oğulcan Çağlayan, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Burak Öksüz (Hatayspor), Alper (Giresunspor)