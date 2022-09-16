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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada Kaan Kanak'ın soldan kullandığı köşe atışında kale önünde Kevin Soni'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.


69. dakikada Kevin Varga'nın sağdan kullandığı köşe atışında Falette'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.


87. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağdan yerden ortasına penaltı noktası üzerinde Bertolacci dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3


89. dakikada ceza sahası içinde Gavranovic, Falette tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


90. dakikada penaltı atışını kullanan Gavranovic topu ağlara yolladı. 0-4




Stat: Hatay


Hakemler: Çağdaş Altay, Caner Özaral, Furkan Ürün


Hatayspor: Erce, Sam Adekugbe (Kaan Kanak dk. 46), Burak Öksüz, Recep, Sadık (Falette dk. 63), Riberio, Onur (Aabid dk. 46), Mehdi Boudjemaa (Kevin Soni dk. 63), Saint Louis (Kevin Varga dk. 63), Lobjanidze, El Kaabi


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Bertuğ Yıldırım


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Onur Bulut, Cardoso (Bertolacci dk. 84 ?), Campanharo (Olivier Kemen dk. 80), Thiam, Mensah (Yaw Ackah dk. 79), Ramazan (Gökhan Sazdağı dk. 46), İlhan (Gavranovic dk. 64)


Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Carlos Mane


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Mensah (dk. 5 pen.), Cardozo (dk. 44), Bertolacci (dk. 87), Gavranovic (dk. 90 pen.) (Kayserispor)


Kırmızı Kart: Falette (dk. 89) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Bilal (Kayserispor)

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