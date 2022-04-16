Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Benzia'nın soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı, direk dibinde müsait pozisyonda olan Sadık Baş dokunamayınca, savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

27. dakikada Erdoğan'ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe'nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

35. dakikada El Kaabi'nin pasında savunmaya çarpan top Mame Diouf'un önünde kaldı. Diouf ceza sahası içinde solda bomboş pozisyonda olan Benzia'ya pasını aktarırken, bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.

Stat: Hatay

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Falette, Sackey, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Onur, Sadık, Benzia, El Kaabi, Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Kerem Atakan, Ulvestad, Cofie Gradel, Erdoğan, Yatabare

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Sefa Yılmaz, Moussa Konate

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Ziya Erdal (dk. 28) (Sivasspor)

Sarı kart: Sackey (Hatayspor)