Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Benzia'nın soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı, direk dibinde müsait pozisyonda olan Sadık Baş dokunamayınca, savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.
27. dakikada Erdoğan'ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe'nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi. 0-1
35. dakikada El Kaabi'nin pasında savunmaya çarpan top Mame Diouf'un önünde kaldı. Diouf ceza sahası içinde solda bomboş pozisyonda olan Benzia'ya pasını aktarırken, bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.
Stat: Hatay
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum
Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Falette, Sackey, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Onur, Sadık, Benzia, El Kaabi, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Kerem Atakan, Ulvestad, Cofie Gradel, Erdoğan, Yatabare
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Sefa Yılmaz, Moussa Konate
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Ziya Erdal (dk. 28) (Sivasspor)
Sarı kart: Sackey (Hatayspor)