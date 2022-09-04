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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Gökhan İnler'in pasında topa buluşan Rodrigues kaleyi karşıdan gören noktadan ceza sahası dışından sert vurdu top az farkla auta gitti.


55. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasına uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın şutu kaleyi bulmadı.


76. dakikada Lobjanidze'nin sağdan yerden ortasında Mehdi Boudjemaa şutunu çekti, ancak top kaleci Ertaç'da kaldı.


88. dakikada Onyekuru'nun sağdan ceza sahasına ortasında, Ndiaye müsait pozisyon vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.


90+3. dakikada Akintola'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Tayyip Sanuç'un şutunda top ağlara gitti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izledi ve filelere giden topu iptal etti.


90+8. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Gökhan İnler'in ortasında Tayyip Sanuç kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Hatay


Hakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan


Hatayspor: Erce, Sam Adekugbe, Falette, Recep, Kamil Ahmet (Vranjes dk. 79), Riberio, Onur (Musa Çağıran dk. 84 ?), Mehdi Boudjemaa (Aabid dk. 79), Lobjanidze, Kevin Varga (Dylan Louis dk. 66), El Kaabi


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Muhammed Mert, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Tayyip, Samet, Svensson, Ndiaye, Stambouli (Gökhan İnler dk. 46), Onyekuru, Belhanda (Berk Yıldız dk. 80), Yusuf (Akintola dk. 64), Assombalonga (Artem Dzyuba dk. 64)


Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Erhun Öztümer, Arda Kurtulan,


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Goller: Onur Ergün (dk. 21) (Hatayspor), Tayyip Sanuç (dk. 90+8) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Falette, El Kaabi, Adekugbe, Riberio, Erce, Abdullah Yiğiter (Hatayspor), Onyekuru, Ertaç (Adana Demirspor)

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