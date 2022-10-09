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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


50. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kerim arka direğe ortasını yaptı, Kaan Kanak gelişine sert vurdu, kaleci son anda topu çelmeyi başardı.


51. dakika da Kaan Kanak ceza sahası çizgisinden üzerinden sert vurdu savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Onur Ergün bekletmeden şutunu çekti, top direkten döndü.


72. dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ergün, Kevin Varga'ya pasını aktardı. Varga'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Burak Öksüz röveşata vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


90. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Ahmed Hassan vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda topu çeldi.



Stat: Hatay


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Mustafa Sönmez


Hatayspor: Erce, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Vranjes, Kerim (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 59), Aabid (Musa Çağıran dk. 86 ?), Onur, Boudjemaa, Lobjanidze (Adekugbe dk. 86 ?), El Kaabi (Ze Luis dk. 86 ?), Bertuğ (Kevin Varga dk. 69)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih (Rassoul dk. 77), Furkan, Pereira, Efkan (Arnaud Lusamba dk. 65), Umut (Famara Diedhiou dk. 77) , Doumbia, Candeias (Oğuz Aydın dk. 54), Efecan, Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Kayra Erciyas, Oussama Targhalline, Ismail Zehir, Eduardo


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Gol: Burak Öksüz (dk. 72) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Boudjema, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Efecan, Balkovec (Alanyaspor)

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