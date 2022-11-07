Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Vranjes'in uzun topunda Ömer Ali Şahiner'in kaleciye kafa pası kısa düşünce araya Bertuğ girdi. Bu oyuncu kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
19. dakikada Okaka'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Chouiar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşunda kaleci Erce başarılı oldu.
36. dakikada Berkay'ın pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu top az farkla auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Riberio, Onur, Kaan, Aabid, El Kaabi, Bertuğ (Ze Luis dk. 34)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Kerim Alıcı, Musa Çağıran, Boudjemaa, Lobjanidze, Muhammed Mert, Kevin Varga,
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Chouiar, Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Epureanu, Lucas Lima, Caiçara, Serdar Gürler Bertrand Traore, Batuhan Çelik, Paulin Keny, Patryk Szysz
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Bertuğ Yıldırım (dk. 12) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Ndayishimiye, Aleksic (Başakşehir)