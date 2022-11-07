İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Vranjes'in uzun topunda Ömer Ali Şahiner'in kaleciye kafa pası kısa düşünce araya Bertuğ girdi. Bu oyuncu kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


19. dakikada Okaka'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Chouiar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşunda kaleci Erce başarılı oldu.


36. dakikada Berkay'ın pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu top az farkla auta gitti.



Stat: Hatay


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok


Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Riberio, Onur, Kaan, Aabid, El Kaabi, Bertuğ (Ze Luis dk. 34)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Kerim Alıcı, Musa Çağıran, Boudjemaa, Lobjanidze, Muhammed Mert, Kevin Varga,


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Chouiar, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Epureanu, Lucas Lima, Caiçara, Serdar Gürler Bertrand Traore, Batuhan Çelik, Paulin Keny, Patryk Szysz


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Bertuğ Yıldırım (dk. 12) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Ndayishimiye, Aleksic (Başakşehir)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.