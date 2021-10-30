Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Beşiktaş'ın kaptırdığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da Diouf'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayoub El Kaabi'nin şutunda top önce kaleciden döndü. Daha sonra meşin yuvarlak El Kaabi'ye çarparak kaleye yöneldi. Boş kaleye doğru giden topu Lobjanidze tamamladı. 1-0
14. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası önünde pasında Atiba'nın sert şutu kaleci Munir'de kaldı.
31. dakikada Umut'un pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Munir ön direkte son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Hatay
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi, Traore, Lobjanidze, El Kaabi, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Emre Çolak, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Dylan Louis
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Umut, Atiba, Necip, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi (Kenan Karaman dk. 24)
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Lobjanidze (dk. 6) (Hatayspor)
Sarı kart: Teixeira (Beşiktaş)