Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağdan Rosier'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda kaleci Munir son anda topu çeldi.

73. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal'ın topuğu ile vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Cüneyt Çakır'ın tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı dolayısı ile ofsayt kararı ile golü iptal etti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis'in pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kamara'nın kaleciden karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi (Muhammed Mert dk. 85 ?), Traore, Lobjanidze (Kamara dk. 70), El Kaabi (Dylan Louis dk. 70), Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Emre Çolak, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Ersin, Umut, Montero, Vida, Rosier, Atiba (Mehmet Topal dk. 68), Necip (Salih Uçan dk. 68), Larin, Teixeira (Güven Yalçın dk. 82 ?), Ghezzal (Gökhan Töre dk. 82 ?), Batshuayi ? (Kenan Karaman dk. 24)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Welinton

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Lobjanidze (dk. 6) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Teixeira (Beşiktaş), Mehdi, Traore, Kamara (Hatayspor)